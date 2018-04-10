Подготовка рекламной кампании

Наш сайт s-house.ru. Понятно, что нужно переделывать, но как еще один вариант хотим попробовать рекламу в соцсетях. Сняли видео в салоне штор, своими силами, не профессиональная сьемка, о нем идет речь в ком.предложении .Есть предложение от профильной компании, хотим сделать дешевле (предложение прикреплено). Самое главное - надоело работать без результата. Нет возможности тратить серьезные деньги (на интернет-рекламу готовы выделять в месяц не более 30 тыс), но хотим получать гарантированный результат - а его давно уже нет. Пробовали и Яндекс с Гуглом как поисковая реклама, и продвижение, и сайт переделывали, все траты не окупаются