Настройка трафика

Контекстная рекламаЗакрыт19 заявок249 просмотров
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Компания занимается подбором кредитных продуктов для граждан и компаний по всей РФ. Нужен специалист по привлечению трафика (который умеет настроить контекстную, таргетированную рекламу).

Просьба указать Ваши кейсы.

Нужно сделать:

Привлечение трафика на сайт и лэндинги.

Подготовить, запустить и контекстную и таргетированую рекламы.

Достижение плановых показателей по количеству заявок и их стоимости.

Веб-аналитика

6 лет назад
BelkaAnastasiya
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
2 года назад