Рекламная кампания в Директе

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Контекстная рекламаЗакрыт31 заявка324 просмотра
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Есть 160 пс

Из них нано сделать РК на 160 объявлений. С уникальными заголовками и описанием. С вхождением запроса в заголовок и описание. 

6 лет назад
shweder
Марат 
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад