Настройка Контекстной Рекламы

Контекстная рекламаЗавершен8 заявок289 просмотров
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Доброго времени суток! Мы хотим заказать настройку контекстной рекламы. Будем рекламироваться в гугле и в яндексе. Сразу говорю заказ большой,

нужен реальный профи, который сможет настроить все как надо.

Максимальное количество запросов, но при этом без мусора. Товаров около

15000 единиц. Надо проработать каждую. За качественную работу готовы

платить хорошие, можно даже сказать большие деньги. Хотелось бы найти

человека, к которому потом можно будет обратится с вопросами, чтобы

оказывал помощь (не ведение, сама можем).

Так же срок настройки не более двух дней, за срочность тоже готовы платить. Понимаем, что сроки

сжатые, ну вот такая у нас ситуация.

6 лет назад
denispetrovdenis
Денис Петров 
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Aleksey1924
Алексей 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
68 отзывов
6 лет назад
$1500
3 дня
Искали хорошего частного специалиста для создания контекстной рекламы. Важно было найти именно профи, потому что однажды уже прогадали с рекламой. У нас большой интернет магазин детских товаров, Алексей создал отличные кампании - хорошо, что попали к нему) Даже не ожидали такого результата, при этом исполнитель был всегда на связи. Мы обсудили все детали настроек и ключевых фраз от и до, очень адекватный и честный человек. Помимо рекламы получили еще много советов по дальнейшему ведению, так как хотим именно сами заниматься этим! При этом Алексей дает гарантию, что к нему можно смело обратиться с вопросами, что тоже важно) Классный спец, всем кто хочет качественную рекламу без слива, то идите к нему! Рекомендуем.
Проект был очень большого объема, Денис оперативно предоставил все необходимые данные. Постоянно был на связи. Оплатил во время. Лучший заказчик на бирже! Советую!