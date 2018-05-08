Настройка Контекстной Рекламы

Нужна реклама с небольшой ценой конверси Google AdWords, просто трафик не интересует. Если будет результат, есть еще проекты.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток! Мы хотим заказать настройку контекстной рекламы. Будем рекламироваться в гугле и в яндексе. Сразу говорю заказ большой,
нужен реальный профи, который сможет настроить все как надо.
Максимальное количество запросов, но при этом без мусора. Товаров около
15000 единиц. Надо проработать каждую. За качественную работу готовы
платить хорошие, можно даже сказать большие деньги. Хотелось бы найти
человека, к которому потом можно будет обратится с вопросами, чтобы
оказывал помощь (не ведение, сама можем).
Так же срок настройки не более двух дней, за срочность тоже готовы платить. Понимаем, что сроки
сжатые, ну вот такая у нас ситуация.
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