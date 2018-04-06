Передача прав на аккаунт Adwords

$16
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Дать права администратора к аккаунту google Adwords

Требования к аккаунту: регистрация в марте 2016, потрачено более 4000 грн., есть возможность оплачивать картой, есть одна кампания (не удаленная). Статус: активен.

 

6 лет назад
AlexeyADW
34 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
vano37nba
31 годУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
$16
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Все супер! Оплата сразу, будем работать и дальше)