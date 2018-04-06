Передача прав на аккаунт Adwords

всем привет! нужна контекстная реклама для туристического сайта с прицелом на иностранных туристов (на англ языке преобладающе)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дать права администратора к аккаунту google Adwords
Требования к аккаунту: регистрация в марте 2016, потрачено более 4000 грн., есть возможность оплачивать картой, есть одна кампания (не удаленная). Статус: активен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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