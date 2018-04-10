Внесение правок директ и эдвордс

Контекстная рекламаЗавершен11 заявок203 просмотра
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Доброго времени суток. для сайта vodaved точка ру нужно промониторить имеющиеся объявления, внести правки, добавить картинки в объявления, добавить ключевые слова и тд. т.е. привести все в порядок. компании все заведены. сделать отчет о работе, дать рекомендации.

бюджет минимальный, рыночные цены работ просьба не предлагать. спасибо за внимание.

6 лет назад
cap4ik
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 отзывов(-2)
Выбранный исполнитель
artur_kaa
Артур 
27 летБеларусь
6 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
6 лет назад
$20
1 день
Отличная работа, рекомендую!!!
Хороший заказчик
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