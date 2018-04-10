Внесение правок директ и эдвордс

Доброго времени суток. для сайта vodaved точка ру нужно промониторить имеющиеся объявления, внести правки, добавить картинки в объявления, добавить ключевые слова и тд. т.е. привести все в порядок. компании все заведены. сделать отчет о работе, дать рекомендации.

бюджет минимальный, рыночные цены работ просьба не предлагать. спасибо за внимание.