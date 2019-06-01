Дать права администратора к аккаунту google Adwords Требования к аккаунту: регистрация в 2013 году, потрачено более 9000 грн., есть возможность оплачивать картой, есть одна кампания (не удаленная). Статус: активен.
Покупаю аккаунты Adwords
Критерии:
- создан до 06.2019 года
- валюта: грн., руб., дол.
- страна: Любая
- потрачено больше 20$
- можно пополнить банковской картой (старые карты можно удалить)
- остались компании и объявления (не удаленные)
Работаю по Безопасной сделке. Пишите в ЛС
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$19
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
—
нет постоянных исполнителей
4
безопасных платежей
- $19Контекстная реклама1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $16
Дать права администратора к аккаунту google Adwords Требования к аккаунту: регистрация в марте 2016, потрачено более 4000 грн., есть возможность оплачивать картой, есть одна кампания (не удаленная). Статус: активен.Контекстная реклама1 исполнительЗавершен7 лет назад
Выкуплю у вас аккаунт Adwords Критерии: декабрь 2017 и старшевалюта: грн., дол.страна: Украинапотрачено больше 500 грн.можно пополнить банковской картойостались компании (не удаленные)Готов предложить 5-50$ в зависимости от потраченной на аккаунте суммы. ...Контекстная реклама1 исполнительЗавершен7 лет назад
Отзывы фрилансеров
$19
10 баллов
7 лет назад
Google Ads
Сработались буквально за минуты. Все четко и быстро. Заказчик оплатил сразу. Рекомендую
Ответный отзыв
Ответственный, честный исполнитель, рекомендую
$16
10 баллов
7 лет назад
Google Ads
Все супер! Оплата сразу, будем работать и дальше)
Ответный отзыв
Честно и быстро, рекомендую
$11
10 баллов
7 лет назад
Google Ads
Оплату получила сразу после выполнения, работать было комфортно, к сотрудничеству рекомендую.
Ответный отзыв
Рекомендую исполнителя. Работа была сделана быстро, компетентно.