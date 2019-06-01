AlexeyADW

Алексей Петров AlexeyADW

 
35 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Покупаю аккаунты Adwords

Критерии:

  • создан до 06.2019 года
  • валюта: грн., руб., дол.
  • страна: Любая
  • потрачено больше 20$
  • можно пополнить банковской картой (старые карты можно удалить)
  • остались компании и объявления (не удаленные)
Готов предложить 10-100$ в зависимости от потраченной на аккаунте суммы.

Работаю по Безопасной сделке. Пишите в ЛС

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$19
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
4
безопасных платежей

  • Передача прав на аккаунт Adwords

    $19

    Дать права администратора к аккаунту google Adwords Требования к аккаунту: регистрация в 2013 году, потрачено более 9000 грн., есть возможность оплачивать картой, есть одна кампания (не удаленная). Статус: активен.

    Google Ads
    Контекстная реклама1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Передача прав на аккаунт Adwords

    $16

    Дать права администратора к аккаунту google Adwords Требования к аккаунту: регистрация в марте 2016, потрачено более 4000 грн., есть возможность оплачивать картой, есть одна кампания (не удаленная). Статус: активен.

    Google Ads
    Контекстная реклама1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Нужен аккаунт Adwords на котором запускалась реклама

    Выкуплю у вас аккаунт Adwords Критерии: декабрь 2017 и старшевалюта: грн., дол.страна: Украинапотрачено больше 500 грн.можно пополнить банковской картойостались компании (не удаленные)Готов предложить 5-50$ в зависимости от потраченной на аккаунте суммы. ...

    Google Ads
    Контекстная реклама1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

webkoth
Минас 
38 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$19
10 баллов
7 лет назад
Передача прав на аккаунт Adwords
Google Ads
Сработались буквально за минуты. Все четко и быстро. Заказчик оплатил сразу. Рекомендую
Ответственный, честный исполнитель, рекомендую
Ответный отзыв
vano37nba
32 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$16
10 баллов
7 лет назад
Передача прав на аккаунт Adwords
Google Ads
Все супер! Оплата сразу, будем работать и дальше)
Честно и быстро, рекомендую
Ответный отзыв
Julia-D
Юлия 
36 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
$11
10 баллов
7 лет назад
Нужен аккаунт Adwords на котором запускалась реклама
Google Ads
Оплату получила сразу после выполнения, работать было комфортно, к сотрудничеству рекомендую.
Рекомендую исполнителя. Работа была сделана быстро, компетентно.
Ответный отзыв