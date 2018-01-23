Julia-D

Юлия Julia-D

 
35 летУкраина/Киев
6 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Seo оптимизатор, PPC специалист по Adwords

Открыта к предложениям, выполняю работу как в комплексе так и готова выполнить отдельные этапы для сео продвижения или запуска рекламы. 

С января 2017 года по настоящее время  PPC специалист, SEO оптимизатор. 

PPC специалист запуск всех видов рекламы в Google. 

SEO продвижения:

- аудит конкурентов, разработка стратегии продвижение, прогнозирование бюджета

- сбор семантического ядра и кластеризация

- написание ТЗ для программистов для внутренней оптимизации сайта, контроль выполнения работы

- составление плана контента и сео текстов, написание ТЗ для копирайтеров

- составление плана по закупке ссылок на бирже, отбор и покупка ссылок

- улучшение поведенческих факторов на сайте и увеличении конверсии

Семантическое ядроGoogle Ads
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
AlexeyADW
34 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
$11
10 баллов
6 лет назад
Нужен аккаунт Adwords на котором запускалась реклама
Рекомендую исполнителя. Работа была сделана быстро, компетентно.
Оплату получила сразу после выполнения, работать было комфортно, к сотрудничеству рекомендую.
Ответный отзыв
maxifast
45 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
год назад
$106
10 баллов
6 лет назад
Закупить первую партию трастовых ссылокдля SEO
Все ок, рекомендую. Работаем дальше
Задача поставлена была понятно, оплата вовремя.
Ответный отзыв