Seo оптимизатор, PPC специалист по Adwords

Открыта к предложениям, выполняю работу как в комплексе так и готова выполнить отдельные этапы для сео продвижения или запуска рекламы.

С января 2017 года по настоящее время PPC специалист, SEO оптимизатор.

PPC специалист запуск всех видов рекламы в Google.

SEO продвижения:

- аудит конкурентов, разработка стратегии продвижение, прогнозирование бюджета

- сбор семантического ядра и кластеризация

- написание ТЗ для программистов для внутренней оптимизации сайта, контроль выполнения работы

- составление плана контента и сео текстов, написание ТЗ для копирайтеров

- составление плана по закупке ссылок на бирже, отбор и покупка ссылок

- улучшение поведенческих факторов на сайте и увеличении конверсии