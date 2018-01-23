Seo оптимизатор, PPC специалист по Adwords
Открыта к предложениям, выполняю работу как в комплексе так и готова выполнить отдельные этапы для сео продвижения или запуска рекламы.
С января 2017 года по настоящее время PPC специалист, SEO оптимизатор.
PPC специалист запуск всех видов рекламы в Google.
SEO продвижения:
- аудит конкурентов, разработка стратегии продвижение, прогнозирование бюджета
- сбор семантического ядра и кластеризация
- написание ТЗ для программистов для внутренней оптимизации сайта, контроль выполнения работы
- составление плана контента и сео текстов, написание ТЗ для копирайтеров
- составление плана по закупке ссылок на бирже, отбор и покупка ссылок
- улучшение поведенческих факторов на сайте и увеличении конверсии
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$11
10 баллов
6 лет назад
Рекомендую исполнителя. Работа была сделана быстро, компетентно.
Ответный отзыв
Оплату получила сразу после выполнения, работать было комфортно, к сотрудничеству рекомендую.
$106
10 баллов
6 лет назад
Все ок, рекомендую. Работаем дальше
Ответный отзыв
Задача поставлена была понятно, оплата вовремя.