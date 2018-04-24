Запустить контекстную рекламу в google и яндекс

Контекстная рекламаЗавершен13 заявок233 просмотра
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Всем привет.

Нужно срочно запустить контекстную рекламу для мероприятия в гугле и яндексе.

Довольно базовые настройки. 

Пишите цены, как быстро можете запустить и сроки.

6 лет назад
content-pro
Артемий 
32 годаГермания
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
mishura08
29 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$70
1 день
Сотрудничеством доволен. Могу порекомендовать Александра как хорошего специалиста.
Всегда на связи. Незамедлительно уточняет детали по проекту. Оплата не заставила ждать. Рекомендую к сотрудничеству как хорошего заказчика.