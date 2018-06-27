Английский по скайпу - прогноз, первичная настройка РК, ведение

Здравствуйте.

Есть сайт по онлайн курсам английского языка. Сейчас контекст ведет агентство, но цена за клиента получается очень высокой. Ищу специалиста, который даст прогноз кол-ва кликов и цены, настроит новую рекламную кампанию, займется ее ведением.

Интересует реклама в гугле и яндексе.

Прошу сделать предложение в виде примерного прогноза кол-ва кликов в месяц и средней цены за клик в яндексе и гугле.

Ссылка на сайт и другие подробности в личке/скайпе.