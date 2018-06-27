Нужно настроить компании директ и эдвордс для двух сайтов + провести SEO этих же сайтов Оплата сдельная за каждый этап работы Общий бюджет – 150 000 рублей
Английский по скайпу - прогноз, первичная настройка РК, ведение
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Есть сайт по онлайн курсам английского языка. Сейчас контекст ведет агентство, но цена за клиента получается очень высокой. Ищу специалиста, который даст прогноз кол-ва кликов и цены, настроит новую рекламную кампанию, займется ее ведением.
Интересует реклама в гугле и яндексе.
Прошу сделать предложение в виде примерного прогноза кол-ва кликов в месяц и средней цены за клик в яндексе и гугле.
Ссылка на сайт и другие подробности в личке/скайпе.
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