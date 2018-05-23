Настройка рекламной кампании adwords + direct

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Добрый день!

Необходимо настроить рекламные кампании adwords + direct (поиск и сети) по тематике пластиковые окна (регион Махачкала) + дальнейшая оптимизация расходов.  Лендинг по адресу http://хоррошиеокна.рф . Понадобится также установка счетчиков и настройка целей

Ждем ваших предложений!

6 лет назад
B_U_T_C_H
Муртахан 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
redjired
35 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$157
4 дня
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