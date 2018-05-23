Настройка рекламной кампании adwords + direct

Всем привет. Нужно срочно запустить контекстную рекламу для мероприятия в гугле и яндексе. Довольно базовые настройки. Пишите цены, как быстро можете запустить и сроки.
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Добрый день!
Необходимо настроить рекламные кампании adwords + direct (поиск и сети) по тематике пластиковые окна (регион Махачкала) + дальнейшая оптимизация расходов. Лендинг по адресу http://хоррошиеокна.рф . Понадобится также установка счетчиков и настройка целей
Ждем ваших предложений!
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