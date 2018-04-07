Директолог для настройки директа

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Необходимо настроить трафик на 2 рабочие страницы сайта: 

wafbusters.com/franchise 

wafbusters.com/chek-list 

Яндекс Директ, Гугл и ФБ 

Регионы: по обучению все, по франшизе все,кроме СНГ, Дагестан, Крым

6 лет назад
kat_saulyak
Сауляк 
30 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад