Настройка и ведение контекстной рекламы директ и адвордс

Контекстная рекламаЗакрыт20 заявок336 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ищу директолога с сертификатами для ведения нескольких проектов (3-7 проектов).  При отклике просьба оставлять ссылки на ваши сертификаты. Указывайте стоимость запуска и ведения рекламных кампаний в директ и адвордс. Детали по каждому проекту обсудим по скайпу. 

5 лет назад
grest
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
18 отзывов