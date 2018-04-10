Настроить яндекс директ

$20
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для сайта необходимо настроить яндекс директ. подробности в личке.

6 лет назад
cap4ik
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 отзывов(-2)
Выбранный исполнитель
sergiykp
Сергей 
35 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
$1
1 день
Работа выполнена на отлично. вовремя и в срок. спасибо. рекомендую
Четкая постановка задания, оплата в срок, рекомендую всем!