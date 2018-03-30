Специалист по настройке РСЯ

Меня зовут Сергей Киндюк. Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса.

Я прошел тренинг "Специалист по интернет-рекламе 3.0", усиленно изучил самые современные технологии рекламы, и готов их внедрить для Вас.