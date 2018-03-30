Специалист по настройке РСЯ
Меня зовут Сергей Киндюк. Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса.
Я прошел тренинг "Специалист по интернет-рекламе 3.0", усиленно изучил самые современные технологии рекламы, и готов их внедрить для Вас.
Отзывы заказчиков
$4
10 баллов
7 лет назад
Спасибо за оперативную работу. Буду обращаться!
Ответный отзыв
Четкая постановка задания, оплата в срок, хороший заказчик! Рекомендую!
$1
10 баллов
7 лет назад
Работа выполнена на отлично. вовремя и в срок. спасибо. рекомендую
Ответный отзыв
Четкая постановка задания, оплата в срок, рекомендую всем!
$1
10 баллов
7 лет назад
Сергей сделал всё точно по заданию. Отдельно порадовала скорость работы при минимум уточняющих вопросов, чем был приятно удивлён. Спасибо!
Ответный отзыв
С Сергеем было приятно работать, все договоренности были выполнены всрок, не было никаких задержек. Рекомендую!
Контекстная реклама
2 отзыва
$3/час
от $20от 3 дней
#50