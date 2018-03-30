sergiykp

Сергей sergiykp

 
37 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Специалист по настройке РСЯ

Меня зовут Сергей Киндюк. Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса. 

Я прошел тренинг "Специалист по интернет-рекламе 3.0", усиленно изучил самые современные технологии рекламы, и готов их внедрить для Вас. 

Отзывы заказчиков

AlekseyBannikov
Алексей 
52 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$4
10 баллов
7 лет назад
Подобрать ключевые запросы
Спасибо за оперативную работу. Буду обращаться!
Четкая постановка задания, оплата в срок, хороший заказчик! Рекомендую!
Ответный отзыв
cap4ik
39 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 отзывов(-2)
$1
10 баллов
7 лет назад
Настроить яндекс директ
Работа выполнена на отлично. вовремя и в срок. спасибо. рекомендую
Четкая постановка задания, оплата в срок, рекомендую всем!
Ответный отзыв
serglead
Сергей 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Настроить РСЯ
Сергей сделал всё точно по заданию. Отдельно порадовала скорость работы при минимум уточняющих вопросов, чем был приятно удивлён. Спасибо!
С Сергеем было приятно работать, все договоренности были выполнены всрок, не было никаких задержек. Рекомендую!
Ответный отзыв
Контекстная реклама
2 отзыва
$3/час
от $20от 3 дней
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