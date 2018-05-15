Рекламная компания в Яндекс и Гугл.

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Контекстная рекламаЗавершен18 заявок273 просмотра
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Требуется создание и введение рекламы по тематике доставка воды 19 литров по Москве и Московской области.

сайт 19 litrov - dostavka.    ru . Нужно собрать все запросы по бренду, а так же все низкочастотники по всей тематике около 1000-1500 ключевиков. Настроить минус слова.

6 лет назад
dmprh
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
iammarketolog
26 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 часа назад
6 лет назад
$250
10 дней
Все отлично,Всегда на связи.Рекомендую.
Спасибо за сотрудничество, все супер) Работали по постоплате, проблем не возникло)