Настройка трафика на вебинары строительный-маркетинг FB, Insta, Директ

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Исходная страница:

http://stroyconf2018.ru/webinar

Что хотелось бы настроить:

1. FB - заявки через лид форму я думаю лучше подойдут

2. Instagram - тоже лид форма 

3. Директ скорее всего только РСЯ 

Всего будет 6 вебинаров поэтому минимум 6 различных предложений. 

ГЕО: Отдельно МСК, СПБ и РФ тоесть 3 сегмента, приоритет МСК

ЦА: 

Преобладают мужчины,

- владельцы строительных компаний (фундаменты, деревяныее дома, каркасные, СИП дома, Малоэтажные)

- околостроительных (септики, отопление, канализация, лестинцы, заборы, электричество, ремонт и отделка)

- строительство поселков (таких мы хер найдем но все же)

- ландшафтные дизайнеры и архитекторы 

- производители строй материалов

Но бывают и женщины, иногда владельцы иногда руководители направлений. 

Возраст от 30 лет +- 

6 лет назад
kizimenko
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад