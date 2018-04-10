Ищу директолога с сертификатами для ведения нескольких проектов (3-7 проектов). При отклике просьба оставлять ссылки на ваши сертификаты. Указывайте стоимость запуска и ведения рекламных кампаний в директ и адвордс. Детали по каждому проекту обсудим по ...
Настройка трафика на вебинары строительный-маркетинг FB, Insta, Директ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Исходная страница:
http://stroyconf2018.ru/webinar
Что хотелось бы настроить:
1. FB - заявки через лид форму я думаю лучше подойдут
2. Instagram - тоже лид форма
3. Директ скорее всего только РСЯ
Всего будет 6 вебинаров поэтому минимум 6 различных предложений.
ГЕО: Отдельно МСК, СПБ и РФ тоесть 3 сегмента, приоритет МСК
ЦА:
Преобладают мужчины,
- владельцы строительных компаний (фундаменты, деревяныее дома, каркасные, СИП дома, Малоэтажные)
- околостроительных (септики, отопление, канализация, лестинцы, заборы, электричество, ремонт и отделка)
- строительство поселков (таких мы хер найдем но все же)
- ландшафтные дизайнеры и архитекторы
- производители строй материалов
Но бывают и женщины, иногда владельцы иногда руководители направлений.
Возраст от 30 лет +-
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