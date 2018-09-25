Требуется разработка Python-скрипта, который соберет данные пользователей в словарь с uuid, объединит телефоны и email по совпадениям. Скрипт должен добавлять колонку с uuid в исходную таблицу и генерировать новые uuid для незнакомых пользователей при объединении с другой таблицей.