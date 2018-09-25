kizimenko

Иван kizimenko

 
34 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад

Telegram: kizimenko

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
4
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

whraccoon_del
Семён 
29 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва(-1)
$50
10 баллов
3 года назад
Парсер статистики с нескольких групп в соц сетях на Python
Python
Хорошое и понятно ТЗ, было приятно поработать.
Задача была выполнена как описано
Ответный отзыв
mr_alek3
Алексей 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$65
10 баллов
4 года назад
Расширение для Chrome, выводить Body из Networks
Отличный заказчик, понятное ТЗ, оплата сразу после выполнения. Приятно было работать, рекомендую к сотрудничеству!
Отличный исполнитель. Оперативно отвечает, быстро разобрался с задачей, без лишних вопросов. Сделал раньше срока, добавил доработки не входившие в изначальное ТЗ. Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
$40
10 баллов
6 лет назад
Логотип "Продажи грузовых запчастей"
Только позитивное впечатление от сотрудничества с Иваном! Спасибо за интересный проект.
Отличный исполнитель. Предложил целых 5 вариантов а не 3 как обычно бывает. Все варианты на уровне, даже выбрать сложно было. Учтены все пожелания.
Ответный отзыв
kzakiev
Камиль 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$8
10 баллов
6 лет назад
Написать Скрипт Google Sheets для пары преобразований
Понятное ТЗ, всегда на связи, оплата сразу после выполнения. Рекомендую к сотрудничеству!
После первого заказа сделал соазу второй. Ответственный подход, вникает в задачу.
Ответный отзыв
kzakiev
Камиль 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Написать скрипт для Google Sheets
Python
Четкое ТЗ, всегда на связи, своевременная оплата. Приятно было работать, рекомендую к сотрудничеству!
Отличный исполнитель, быстро понял задачу, предложил решение лучше чем остальные исполнители. Выполнил все в срок. Всегда на связи.
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