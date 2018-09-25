Требуется разработка Python-скрипта, который соберет данные пользователей в словарь с uuid, объединит телефоны и email по совпадениям. Скрипт должен добавлять колонку с uuid в исходную таблицу и генерировать новые uuid для незнакомых пользователей при объединении с другой таблицей.
- Базы данных2 заявкиЗакрыт3 года назад
Разработайте парсер на Python для сбора статистики из групп в соцсетях VK, Facebook и Instagram. Необходимо получать количество подписчиков, лайков и комментариев по последним 50 постам. Данные должны сохраняться в Google Sheets или CSV. Автоматизацию запуска реализовывать не требуется, парсер будет запускаться ежедневно.Завершен3 года назад
Код на сайт будет вставляться через Google Tag Manager поэтому поддерживается синтаксис JS не позднее ES5 Нужно сделать плавающую кнопку ( fixed ) - цвет фона ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад
3 задачи, можно выполнить только одну, но хотелось бы найти человека кому можно будет давать задачи связанные с доработкой визуализаций superset Для быстрой связи можно писать в телеграм Задача 1. ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
На сайте стоит скрипт, который шлет события на сервер. Название событие всегда одинаковое, шлет в формате JSON. Нужно сделать расширение, которое будет логировать определенные события. Пример как выводить приложил. Это ...Завершен4 года назад
Есть сайт https://fundament-group.ru/ Сейчас открывается новое направление, на отдельном домене. Сайт на битриксе, доступа к исходному шаблону нет. Задача: Получить HTML копию Главной страницы для дальнейшего развития. ...HTML-верстка11 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть Excel файл с формулами для расчета и сформированной сметой. Пока готовы 3 Типа фундаментов, соответственно это 3 калькулятора. В админке храним Стоимость материалов и Работ Пользователь заполняет Вводные данные, ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Есть макет презентации. Все Страницы в PSD. На стилистику не обращаем внимания. Необходимо красиво оформить презентацию. Нет жесткой привязки по цветам. Есть Логотип, его цвета можно ...Баннеры16 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходим логотип для компании по продаже запчастей для грузовых автомобилей. Автомобили европейские это MAN DAF Volvo Мерседес и тд. Название компании: Спецторг Цвета предпочтительно: Синий и белый, но ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен6 лет назад
Описание есть тут: https://paper.dropbox.com/doc/AmoCRM-GoogleSheets--AQLDEJH7WJXWkUFHsILaob0IAQ-HFyQ48Ot9AZ8D9myD5KbJ Писать лучше в телеграм. Он есть на странице.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Есть задума сделать простой биддер для яндекс директа. По апи проставлять цену клика с периодичностью 1 раз в час. Примерный алгоритм выглядит так 1. Берем данные по апи о текущих ставках ключевых ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Преобразовать дату к формату 02.10.2018 19:46:59Из ссылки вытащить yclid если он там есть и занести в отдельную колонку ya_clientidВ колонках utm_content и utm_term удалить информацию после точки Исходный текст фундамент под ключ самара.premium.3После удаления фундамент под ...Завершен6 лет назад
Описание задание и пример таблицы есть в Paper Если коротко, то надо сначала привести все телефоны к 1 формату. И очистить таблицу от дублей по определенному алгоритму. Решение ...Завершен6 лет назад
Нужна развернутая статья на строительную тематику. Сравнить с разных сторон различные виды фундаментов для частных домов. Сделать выводы по каждому виду. Ленточный обычный и мелокзаглубленныйПлитаБуронабивные сваиВинтовыеУШПЗабивные жб сваиДругие если будут найденыСтатья ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть шаблон: https://videohive.net/item/business-presentation-corporate-presentation/22609254?s_rank=18 И есть не очень удачное видео, но на нем есть вся необходимая информация. https://yadi.sk/i/SqZeV5V98mEazw Исходники видео все предоставлю. Тексты тоже. ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимо собрать семантику для рекламы Сваебойного оборудования. Настроить рекламу в ЯДирект и Google Adwords сайт svai-master5000.ru Я бы разделил на такие сегменты: 1. ПРямые запросы по сваебойному оборудованию ...Контекстная реклама1 исполнительЗавершен6 лет назад
1. Сверстать посадочную страницу максимум за 3 дня. 2. Верста на bootstrap приветствуется. 3. Градиенты на фоне сделать через SVG в идеале, если не получится делаем через PNG, JPG 4. Мобильная версия ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
1. Сверстать посадочную страницу максимум за 3 дня. 2. Верста на bootstrap приветствуется. 3. Градиенты на фоне сделать через SVG 4. Мобильная версия в дизайне не предусмотрена, на усмотрение разработчика делается. ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть рекламные компании на регион Калуга. Необходимо выгрузить их (через коммандер сразу одним файлом csv) Сделать поиск и замену по городу: т.к. в тексте объявления есть город. Заменить домен, т.к. конечные ссылки ...Контекстная реклама5 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо настроить рекламные компании на фундаменты. Разбить фундаменты по категориям: 1. Винтовые 2. Ленточный 3. Фундамент плита 4. Буронабивные сваи 5. Забивные жб сваи 6. УШП 7. ...Контекстная реклама1 исполнительЗавершен7 лет назад