kzakiev

Камиль kzakiev

 
30 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 месяцев назад
.Net разработчик

Опыт разработки на платформе .NET(C#) - 4 года.

Есть опыт работы с API Google Docs, Vk, с содержимым Word и Excel документов.

Также есть опыт создания макросов для Excel-документов и скриптов Google scripts для google-таблиц.

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Отзывы заказчиков

meditinc
50 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
$22
10 баллов
6 лет назад
Перестроить Google SpreadSheet и добавления данных через Forms
Второй раз обращаюсь к Камилю - и как всегда он на высоте! Отличный исполнитель.
Первоначальная постановка не отражала полную картину требований, но совместными усилиями мы с Владимиром быстро пришли к общему видению задачи. Тестирование и оплата было проведены своевременно и без задержек. Сотрудничеством доволен, всем советую работать с Владимиром - он ответственный заказчик!
Ответный отзыв
meditinc
50 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Дополнить Google SpreadSheets Отчетом и Формами
Камиль отлично справился с заданием. В совершенстве владеет знаниями гугл скрипта и таблиц само задание было не тривиальным и с массой деталей! Рекомендую!
Данная задача является доработкой к предыдущей задаче, и, как и в прошлый раз, остался доволен сотрудничеством. Спасибо вам за интересную задачу!
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RevzLee
Ревз 
47 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
$23
10 баллов
6 лет назад
Разработка скрипта для таблицы Google
Работа на высоте. Быстро, чётко. Спасибо!
Было приятно работать. Четкое ТЗ, хорошая коммуникация, своевременное тестирование и последующая оплата. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
RevzLee
Ревз 
47 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
$9
10 баллов
6 лет назад
Разработка скрипта для таблицы Google
Быстрая, грамотная работа. Благодарю.
Как всегда, приятно было иметь с вами дело!
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RevzLee
Ревз 
47 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Скрипт для Базы данных
Отличная работа! Рекомендую!
Сотрудничаем не в первый раз, рад был поработать вместе с вами!
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