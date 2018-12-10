.Net разработчик
Опыт разработки на платформе .NET(C#) - 4 года.
Есть опыт работы с API Google Docs, Vk, с содержимым Word и Excel документов.
Также есть опыт создания макросов для Excel-документов и скриптов Google scripts для google-таблиц.
Я против войны в Украине!
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Портфолио
- Создание отчетов на основе ответ google-форм335 просмотров
- Смена владельца файлов Google Drive370 просмотров
- Макрос для Excel-файлов289 просмотров
- Автоматизация оповещений о заявках из Google-форм242 просмотра
Отзывы заказчиков
$22
10 баллов
6 лет назад
Второй раз обращаюсь к Камилю - и как всегда он на высоте! Отличный исполнитель.
Ответный отзыв
Первоначальная постановка не отражала полную картину требований, но совместными усилиями мы с Владимиром быстро пришли к общему видению задачи. Тестирование и оплата было проведены своевременно и без задержек. Сотрудничеством доволен, всем советую работать с Владимиром - он ответственный заказчик!
$30
10 баллов
6 лет назад
Камиль отлично справился с заданием. В совершенстве владеет знаниями гугл скрипта и таблиц само задание было не тривиальным и с массой деталей! Рекомендую!
Ответный отзыв
Данная задача является доработкой к предыдущей задаче, и, как и в прошлый раз, остался доволен сотрудничеством. Спасибо вам за интересную задачу!
$23
10 баллов
6 лет назад
Работа на высоте. Быстро, чётко. Спасибо!
Ответный отзыв
Было приятно работать. Четкое ТЗ, хорошая коммуникация, своевременное тестирование и последующая оплата. Рекомендую к сотрудничеству!
$9
10 баллов
6 лет назад
Быстрая, грамотная работа. Благодарю.
Ответный отзыв
Как всегда, приятно было иметь с вами дело!
$15
10 баллов
6 лет назад
Отличная работа! Рекомендую!
Ответный отзыв
Сотрудничаем не в первый раз, рад был поработать вместе с вами!