Первоначальная постановка не отражала полную картину требований, но совместными усилиями мы с Владимиром быстро пришли к общему видению задачи. Тестирование и оплата было проведены своевременно и без задержек. Сотрудничеством доволен, всем советую работать с Владимиром - он ответственный заказчик!