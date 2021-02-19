mr_alek3

Алексей mr_alek3

 
28 летРоссия/Усть-Катав
8 лет на фриланс-бирже
Был
год назад

 Приветствую! Меня зовут Алексей

Я специализируюсь на создании расширений для Google Chrome, написании скриптов и парсинге сайтов

Основные услуги:

 Написание расширения/скрипта на JavaScript

 Парсинг сайтов

Другие услуги:

 Обтравка фото (удаление фона)

 3D-моделирование в SolidWorks

Отвечу на все Ваши вопросы

Буду рад помочь Вам!

JavascriptПарсинг сайтаSolidWorks
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
askonage
Артем 
38 летОАЭ
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$30
10 баллов
3 года назад
Простое Chrome расширение для выгрузки данных со страницы в CSV
Отличная работа! Люблю таких исполнителей. Без лишних слов просто взял задачу, и выполнил её даже раньше срока.
Отличный заказчик, предоставил все необходимое для работы, ТЗ сопровождалось видео, что очень наглядно. Рекомендую к сотрудничеству!
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kizimenko
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$65
10 баллов
3 года назад
Расширение для Chrome, выводить Body из Networks
Отличный исполнитель. Оперативно отвечает, быстро разобрался с задачей, без лишних вопросов. Сделал раньше срока, добавил доработки не входившие в изначальное ТЗ. Рекомендую к сотрудничеству
Отличный заказчик, понятное ТЗ, оплата сразу после выполнения. Приятно было работать, рекомендую к сотрудничеству!
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