 Приветствую! Меня зовут Алексей

Я специализируюсь на создании расширений для Google Chrome, написании скриптов и парсинге сайтов

Основные услуги:

 Написание расширения/скрипта на JavaScript

 Парсинг сайтов

Другие услуги:

 Обтравка фото (удаление фона)

 3D-моделирование в SolidWorks

Отвечу на все Ваши вопросы

Буду рад помочь Вам!