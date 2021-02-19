Приветствую! Меня зовут Алексей
Я специализируюсь на создании расширений для Google Chrome, написании скриптов и парсинге сайтов
Основные услуги:
Написание расширения/скрипта на JavaScript
Парсинг сайтов
Другие услуги:
Обтравка фото (удаление фона)
3D-моделирование в SolidWorks
Отвечу на все Ваши вопросы
Буду рад помочь Вам!
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Портфолио
- Расширение для Chrome браузера91 просмотр
- Расширение для Chrome браузера70 просмотров
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
3 года назад
Отличная работа! Люблю таких исполнителей. Без лишних слов просто взял задачу, и выполнил её даже раньше срока.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, предоставил все необходимое для работы, ТЗ сопровождалось видео, что очень наглядно. Рекомендую к сотрудничеству!
$65
10 баллов
3 года назад
Отличный исполнитель. Оперативно отвечает, быстро разобрался с задачей, без лишних вопросов. Сделал раньше срока, добавил доработки не входившие в изначальное ТЗ. Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
Отличный заказчик, понятное ТЗ, оплата сразу после выполнения. Приятно было работать, рекомендую к сотрудничеству!