Расширение для Chrome, выводить Body из Networks

Веб-программированиеЗавершен1 заявка632 просмотра
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На сайте стоит скрипт, который шлет события на сервер. 

Название событие всегда одинаковое, шлет в формате JSON. 

Нужно сделать расширение, которое будет логировать определенные события. 

Пример как выводить приложил. Это расширение Google Analytics and Segment Helper

Описание:

В выпадающем окне выводим name и project id, при нажатии на него разваривается все событие целиком. 

Идеально если каждый подпункт можно будет также сворачивать и разворачивать. 

Если ориентироваться на скриншот то логика будет такое:

Верхний уровень

- activity - 2319618407

Разворачиваем и видим:

 - browser

 - char

 - data

 - lib

- page

 и так далее. Ну и нажимая на каждый из пунктов можно посмотреть что вложено внутри. 

Посмотреть на событие можно на сайте: data-bi.ru

3 года назад
kizimenko
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
mr_alek3
Алексей 
28 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$65
5 дней
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