Расширение для Chrome, выводить Body из Networks

На сайте стоит скрипт, который шлет события на сервер.

Название событие всегда одинаковое, шлет в формате JSON.

Нужно сделать расширение, которое будет логировать определенные события.

Пример как выводить приложил. Это расширение Google Analytics and Segment Helper

Описание:

В выпадающем окне выводим name и project id, при нажатии на него разваривается все событие целиком.

Идеально если каждый подпункт можно будет также сворачивать и разворачивать.

Если ориентироваться на скриншот то логика будет такое:

Верхний уровень

- activity - 2319618407

Разворачиваем и видим:

- browser

- char

- data

- lib

- page

и так далее. Ну и нажимая на каждый из пунктов можно посмотреть что вложено внутри.

Посмотреть на событие можно на сайте: data-bi.ru