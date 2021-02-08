Исправить плагин для WordPress

Требуется чтобы бот выполнял следующие требования - мог ходить по заданному маршруту - мог использовать три способности - собирать лут с мобов - продавать лут - не сбиваться от получения урона и оглушения - не получил бан Описание: - Игра World of Warcraft ...
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После обновления wordpress перестал работать этот плагин: https://at71.ru/advanced , (к сожалению плагин также перестал обновляться) таблицы не меняются, не добавляются. Нужно поправить этот плагин, т.к. к нему привыкли ).
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