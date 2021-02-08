Исправить плагин для WordPress

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки4946 просмотров
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После обновления wordpress перестал работать этот плагин: https://at71.ru/advanced , (к сожалению плагин также перестал обновляться) таблицы не меняются, не добавляются. Нужно поправить этот плагин, т.к. к нему привыкли ).

WordPress
3 года назад
julpromy
Юлия 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
2 года назад