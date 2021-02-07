Две простых адаптивных страниц под все устройства

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок800 просмотров
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Доброе утро,

Необходимо сделать две простых адаптивных страниц html с нуля. На текущий момент ничего нет.

ТЗ ниже

https://docs.google.com/document/d/1zrAdODwSE8IChOcE5FsnvrOtve_vTBTZ52KUZAYEL9Q/edit?usp=sharing

С уважением к Вам, Сергей.

3 года назад
Pro_PHP
Сергей 
33 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
год назад