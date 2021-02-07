Наладить работу парсера для парсинга тендеров!

Есть ужо доделанный сайт на Ларавел рест апи. Надо проверить все функциональность и сделать дороботку. Напишите о своем опыте я лично отправлю вам доступы на сайт
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую!
Возникла проблема с парсером площадки http://sberbank-ast.ru/ секция 44-фз
Поисковик находит тендеры, но спарсить их на наш ресурс i-tenders (агрегатор тендеров) мы не можем. Предположительно, из-за того что на площадке установили защиту. Нужно придумать как её можно обойти, чтобы возобновить парсинг.
Парсер написан на php. Запускается по крону.
Если у вас есть решение, пишите, обсудим условия.
Ожидаю обратной связи.
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