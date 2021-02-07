Наладить работу парсера для парсинга тендеров!

Приветствую!

Возникла проблема с парсером площадки http://sberbank-ast.ru/ секция 44-фз

Поисковик находит тендеры, но спарсить их на наш ресурс i-tenders (агрегатор тендеров) мы не можем. Предположительно, из-за того что на площадке установили защиту. Нужно придумать как её можно обойти, чтобы возобновить парсинг.

Парсер написан на php. Запускается по крону.

Если у вас есть решение, пишите, обсудим условия.

Ожидаю обратной связи.