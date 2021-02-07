Нужно создать фид

для примера смотрите geoimgr.com - логин и биллинг не нужен только интерфейс загрузки фотографий и выгрузки - интегрция с google maps как там
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Источник инфы: дам сайт
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