Нужно создать фрод бот для веб сайтов

Здравствуйте, есть задание по node.js. Пишите те, кто хорошо разбирается в этой области.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Подробное ТЗ по Фрод боту для веб сайтов
1. Возможность работы по списку доменов в не сколько потоков
2. Вай-лист доменов на которые бот не работает( возможность добавить новые домены пачкой)
3. Фрод заказ должен оформляется рандомное время до 60 секунд на сайте (Лог оставленніх заказаов)
4. Приложение должно работать до 100 потоков одновременно, возможность подключить прокси, мобильных Ip (облачный вариант и др.)
5. Загрузка и выгрузка различных Ip адресов
6. Рандомная генерация а также возможность загрузки нашей базы Имен / Фамилий / телефонов
- Похожие заказы
- Веб-программирование10 заявокЗакрыт3 года назад
- $200
Есть сайт реализован на самописе. Есть макеты и тз. Нужно внести изменения в дизайне, и доработать, переделать функционал. Без предоплат, можно поэтапно, один прогер уже затянул сроки и ничего не сделал. ТЗ, дизайн, и сайт ...Веб-программирование14 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно внести исправления на сайте согласно тз сеошникаЗакрыт3 года назад
Логика работы алгоритма добавления заказа следующая:- Ecwid передает уведомление через webhook что поступил заказ- По orderId в Ecwid выполняется запрос https://app.ecwid.com/api/v3/storeId/orders/orderId?token=token, который выдает все данные по заказу- Выполняется запрос в Airtable поиск записи по orderid- ...Закрыт3 года назад
Добрый день, необходима помочь в интеграции самописного сайта с онлайн оплатой с сбера. Сайт есть все есть нужно по кнопке оплатить переходить на сайт сбера там платить, и возвращаться обратно. Все стандартно. Если у кого ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
- $50
Есть сайт управляемый wordpress, и часть сайта интегрирована и сделана на yii1. Необходимо плагин добавляющий возможность показа боковых комментариев интегрировать и в yii часть. Сейчас на странице сделанной на yii1 выводятся комментарии стандартными ...Закрыт3 года назад
Задача: Создать личный кабинет для партнеров, которые направляют нам клиентов. База партнеров постоянно растет, поэтому при разработке это надо учитывать. Функционал: 1. Форма регистрации, на почту сразу приходит логин и пароль. 2. Форма Авторизации: логин и пароль. забыли ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
Здравствуйте. Ищу [b]Frontend-разработчика[/b] для написания виджета [url=https://pfrf-kabinet.ru/kalkulyator-pensii]калькулятора пенсии[/url], который можно будет встраивать на сторонние сайты. Калькулятор уже есть, исправно работает на JS, для него отрисован новый дизайн. Список задач по пунктам: [list=1][*]Перенести калькулятор на новый дизайн (верстка) ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Нужно сделать определённые доработки на готовом сайте, подробности - в переписке.Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад