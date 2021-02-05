Нужно создать фрод бот для веб сайтов

$100
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка652 просмотра
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Подробное ТЗ по Фрод боту для веб сайтов

1. Возможность работы по списку доменов в не сколько потоков

2. Вай-лист доменов на которые бот не работает( возможность добавить новые домены пачкой)

3. Фрод заказ должен оформляется рандомное время до 60 секунд на сайте (Лог оставленніх заказаов)

4. Приложение должно работать до 100 потоков одновременно, возможность подключить прокси, мобильных Ip (облачный вариант и др.)

5. Загрузка и выгрузка различных Ip адресов

6. Рандомная генерация а также возможность загрузки нашей базы Имен / Фамилий / телефонов

3 года назад
Yaroslav7777
Ярослав 
20 летУкраина
3 года в сервисе
Был
год назад