Нужно сформировать таблицу в ексель документов отсюда https://poronaisk.admsakhalin.ru/index.php/2013-05-12-19-35-46/2014-04-01-03-59-06/26-normotvorcheskaya-deyatelnost Столбики следующие в таблице должны быть № НПА Дата издания Наименование Опубликование Ссылка на файл
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Здравствуйте,
есть задание по node.js. Пишите те, кто хорошо разбирается в этой области.
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