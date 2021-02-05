Доделать проект на WP

Остановились на этой варианте

2) http://storage.impressoft.net/work/9/avtostekla-i-zerkala/acura/cdx/usluga-s-nezapolnennoj-markoj-i-modelju-1/ (это вариант, если дублировать услуги, чтобы одна услуга прикреплена только к одной модели, марке и категории услуг)

И заголовки соответственно тз Категория услуг. Родительская услуга. Услуга на {Марка Модель}.

Еще момент, есть небольшое изменение которое нужно будет внести, на логику не влияющее. Вместо Родительской услуги - нужно использовать колонку Категория услуги. А информация из колонки Родительская услуга должна быть еще одной колонкой рядом с названием Услуги. (Родительская категория и Категория услуг в файле выше)

То есть его реализуем в качестве дополнительного поля просто у каждой из Цены услуг ну и в импорте учесть изменение по ячейке