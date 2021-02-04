Ищу ментора по React.js + Redux

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка632 просмотра
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Изучаю React.js + Redux

Нужен человек, который по скайпу ответит на возникающие вопросы и поможет найти в коде ошибки, которые иногда возникают.

Обращаться за помощью планирую 1-2 раза в неделю в удобное для Вас время.

React
3 года назад
guest_16124354619336
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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