Оптимизация скорости загрузки сайта на Вукомерс

Имеется небольшой скрипт на Python, который автоматизирует работу (нажимает в браузере на разные кнопки, заполняя одну несложную форму) на сайте smmbox.com (это внешний сайт, осуществляющий отложенный постинг в соцсеть ВК). Скрипт раньше работал, но ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Проект срочный!
Требуется разработчик с релевантными кейсами из портфолио, который возьмется и
сделает. Вариант "давайте попробую" не предлагать.
Сайт - https://wordpress-415317-1742677.cloudwaysapps.com
Необходимо:
- Обновить версию ВП и плагины до актуальных версий (Вукомерс не трогать!)
- Устранить ошибки после апгрейда версии PHP до 7.4, текущая версия - 7.0
- Провести оптимизацию скорости загрузки, хотелось бы максимально
возможных оценок в Google Page Speed Insights. Нужно выжать максимум.
Приветствуется опыт в настройках серверов на Cloudways.
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