Имеется небольшой скрипт на Python, который автоматизирует работу (нажимает в браузере на разные кнопки, заполняя одну несложную форму) на сайте smmbox.com (это внешний сайт, осуществляющий отложенный постинг в соцсеть ВК). Скрипт раньше работал, но ...
Реализовать в корзине выбор способа доставки по API (Сайт на Битриксе)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте! Прошу написать вашу стоимость за реализацию этой задачи в заявке.
Нужно подключить систему для выбора способа доставки на сайт. Ссылка на API от юпс
https://www.ups.com/ee/en/services/technology-integration/developer-api.page
Возможна доставка с 2 складов: Эстония и США
1. 20305, Kevade 17, Narva, Estonia
2. 4344 Philips Hwy. Jacksonville, FL 32207 US
Выбор склада будет осуществляться в карточке товара.
Ищем разработчика, к которому можно будет регулярно обращаться по задачам с нашим сайтом. Важен опыт работы с сайтами на Битриксе.
Требуемые навыки:
HTML, PHP, MySQL, CSS, Git, Ajax, Sass, XML, Битрикс старое и новое ядро, restAPI, опыт написание компонентов и модулей, интеграции сторонних систем.
Правила ведения проекта:
Все правки на сайты вносятся через GitHub посредством PullRequest. Для проверки используем тестовый сайт, выгружая туда через GitHub.
Также важно быть на связи и оперативно отвечать в рабочее время с 9 до 18 по Москве.
Требования к коду:
1. Code style
PSR-1 Basic Coding Standard
PSR-12 Extended Coding Style
PSR-4 Autoloading Standard
2. Запрещены:
- альтернативные синтаксисы ( endif;, endwhile;, endfor;, endforeach;, or endswitch);
- использование закрытых и открытых тегов php c пустым текстом или пустыми строками (такого "?>
- проверки на ID разделов или публикаций, только свойства/поля объектов;
- простыня проверок на конкретные объекты из if/switch;
- изменение расширения php файла;
- использовать eval, exit/die, exec;
- стили и скрипты в html странице, в том числе в атрибутах тегов. (Необходимо все выносить в отдельные файлы.);
- прямые запросы в базу, даже для чтения.
3. Избегайте дублирования кода в ветвлениях. Ваша if конструкция должна выполнять только тот код который зависит от условия. То есть не должно быть одного и того же кода в обоих ветках.
4. Работа со стилями производится в файлах .scss, которые собираются по хуку (git pull). Для сборки используется gulp. Вся сборка основывается на файле gulpfile.js, файлы .css игнорируются git, для принудительного добавления файла используется параметр -f. Соответственно при локальной разработке обязательно используем препроцессор.
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