Реализовать в корзине выбор способа доставки по API (Сайт на Битриксе)

Здравствуйте! Прошу написать вашу стоимость за реализацию этой задачи в заявке.

Сайт https://finntrail.com/

Нужно подключить систему для выбора способа доставки на сайт. Ссылка на API от юпс

https://www.ups.com/ee/en/services/technology-integration/developer-api.page

Возможна доставка с 2 складов: Эстония и США

1. 20305, Kevade 17, Narva, Estonia

2. 4344 Philips Hwy. Jacksonville, FL 32207 US

Выбор склада будет осуществляться в карточке товара.

Ищем разработчика, к которому можно будет регулярно обращаться по задачам с нашим сайтом. Важен опыт работы с сайтами на Битриксе.

Требуемые навыки:

HTML, PHP, MySQL, CSS, Git, Ajax, Sass, XML, Битрикс старое и новое ядро, restAPI, опыт написание компонентов и модулей, интеграции сторонних систем.

Правила ведения проекта:

Все правки на сайты вносятся через GitHub посредством PullRequest. Для проверки используем тестовый сайт, выгружая туда через GitHub.

Также важно быть на связи и оперативно отвечать в рабочее время с 9 до 18 по Москве.

Требования к коду:

1. Code style

PSR-1 Basic Coding Standard

PSR-12 Extended Coding Style

PSR-4 Autoloading Standard

2. Запрещены:

- альтернативные синтаксисы ( endif;, endwhile;, endfor;, endforeach;, or endswitch);

- использование закрытых и открытых тегов php c пустым текстом или пустыми строками (такого "?>

- проверки на ID разделов или публикаций, только свойства/поля объектов;

- простыня проверок на конкретные объекты из if/switch;

- изменение расширения php файла;

- использовать eval, exit/die, exec;

- стили и скрипты в html странице, в том числе в атрибутах тегов. (Необходимо все выносить в отдельные файлы.);

- прямые запросы в базу, даже для чтения.

3. Избегайте дублирования кода в ветвлениях. Ваша if конструкция должна выполнять только тот код который зависит от условия. То есть не должно быть одного и того же кода в обоих ветках.

4. Работа со стилями производится в файлах .scss, которые собираются по хуку (git pull). Для сборки используется gulp. Вся сборка основывается на файле gulpfile.js, файлы .css игнорируются git, для принудительного добавления файла используется параметр -f. Соответственно при локальной разработке обязательно используем препроцессор.