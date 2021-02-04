Доработать web-админку на angular 8

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки605 просмотров
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Привет,

Ищу разработчика на angular 8 для доработки админки маркетплейса, middle+, обязательный опыт с ангуляром.

Проекту пара лет, поэтому сначала надо будет немного подразобраться с текущей версией (остались мелкие вопросы, основное разобрали). Дальше будем приводить в порядок и дорабатывать.

Сам проект состоит из следующих частей:

- мобильное приложение для потребителя услуг

- админка

- личный кабинет поставщика услуг (совмещен с админкой)

С нашей стороны закрываем бэкенд и мобилку.

Стартовать хотим как можно раньше.

В отклике напишите, пожалуйста:

- когда можете стартовать самое раннее

- ставка

- примеры работ на ангуляре

Можем работать по договору, мы ИП.

Спасибо

Angular
3 года назад
guest_16124268888577
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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