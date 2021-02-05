Доработка лендинга

Веб-программированиеЗавершен9 заявок661 просмотр
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Здравствуйте, скопировали лендинг, нужно было заменить все текста и картинки, часть нашел, часть нет. просто указать где в каком файле редактировать. Заменил одну картинку и лендинг вообще перестал прогружаться, 

3 года назад
pisalo
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
2 дня назад
Выбранный исполнитель
Leonid_Kosminin
Леонид 
21 годРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва
3 года назад
$1
1 день
Объяснил все детали, показал все скрипты и как в них находить нужные элементы, максимально подробно все рассказал, нашел все элементы, которые кстати не смогли найти два предыдущих подрядчика... В общем очень деликатный, исполнительный и ответственный программист. Огромный плюс это совершенно демократичные цены, советую!
Был рад работать с данным заказчиком, и могу смело порекомендовать его! Оплата в срок, культурное общение, и самое главное, грамотное отношение к проекту.