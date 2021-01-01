Скрипт на python для парсинга отзыва на 1 странице ozon

Условия запуска скрипта - через cmd (будет запускать сторонний софт).

Данные на входе скрипта (входные параметры):

- ссылка на ozon

- число

- дата

Работа скрипта:

1. скрипт проверяет ссылку на корректность - это ссылка на товар на ozon (формат ссылки: https://www.ozon.ru/product/XXX/). Если ссылка не корректная - выход с описанием ошибки

2. скрипт парсит ссылку - блок с отзывами.

Условия поиска:

- дата отзыва больше чем дата (вход парам)

- текст комментария отзыва содержит число (вход парам)

3. если такой отзыв найден, то скрипт останавливается и возвращает: текст отзыва; имя автора отзыва; оценку отзыва

4. если отзыва нет, то выход

Пример для теста:

входные данные:

- ссылка - https://www.ozon.ru/product/likato-professional-shampun-skrab-wellness-dlya-glubokogo-ochishcheniya-zhirnoy-kozhi-golovy-250-ml-175321481

- число - 822937

- дата - 01/01/2021 10:00

Возврат:

- текст комментария "шампунь скраб очень понравился, хорошо очищает кожу головы, рекомендую! волосы чистые 593930 намного дольше, не жирнятся "

- дата отзыва - 30/01/21

- оценка - 5

- автор отзыва - *Имя Автора*

Я не пишу на python, поэтому мне не особо понятно как я буду принимать возвращаемые значение. Если есть предложения - то пишите. Так же я понимаю что скрипт можно запустить через cmd (если установлен интерпретатор), но возможно есть другие варианты. Если подскажете, то тоже хорошо будет.

С вас сроки и сумма.