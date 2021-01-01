Есть ресурс на C#, нужно написать скрипт который будет отправлять к нему запросы SOAP.На страничке php оформить калькулятор, в поля которых должны загружаться результаты из ресурса.Для проведения рассчетов и выбора параметров пользвательская авторизация не нужна. ЭЦП ...
Скрипт на python для парсинга отзыва на 1 странице ozon
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Условия запуска скрипта - через cmd (будет запускать сторонний софт).
Данные на входе скрипта (входные параметры):
- ссылка на ozon
- число
- дата
Работа скрипта:
1. скрипт проверяет ссылку на корректность - это ссылка на товар на ozon (формат ссылки: https://www.ozon.ru/product/XXX/). Если ссылка не корректная - выход с описанием ошибки
2. скрипт парсит ссылку - блок с отзывами.
Условия поиска:
- дата отзыва больше чем дата (вход парам)
- текст комментария отзыва содержит число (вход парам)
3. если такой отзыв найден, то скрипт останавливается и возвращает: текст отзыва; имя автора отзыва; оценку отзыва
4. если отзыва нет, то выход
Пример для теста:
входные данные:
- ссылка - https://www.ozon.ru/product/likato-professional-shampun-skrab-wellness-dlya-glubokogo-ochishcheniya-zhirnoy-kozhi-golovy-250-ml-175321481
- число - 822937
- дата - 01/01/2021 10:00
Возврат:
- текст комментария "шампунь скраб очень понравился, хорошо очищает кожу головы, рекомендую! волосы чистые 593930 намного дольше, не жирнятся "
- дата отзыва - 30/01/21
- оценка - 5
- автор отзыва - *Имя Автора*
Я не пишу на python, поэтому мне не особо понятно как я буду принимать возвращаемые значение. Если есть предложения - то пишите. Так же я понимаю что скрипт можно запустить через cmd (если установлен интерпретатор), но возможно есть другие варианты. Если подскажете, то тоже хорошо будет.
С вас сроки и сумма.
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