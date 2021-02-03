Нужно разработать смарт-контракт

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Нужен профессиональный разработчик смарт-контрактов, для реализации нового проекта.

Опыт разработки обязателен в данной области.

В предложении укажите пожалуйста начальную стоимость разработки смарт-контракта и телеграмм для связи.

3 года назад
fivexperts
Алексей 
37 летШвеция
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад