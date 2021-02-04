Исправить ошибки на сайте

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок761 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо пофиксить баги на сайте http://fsr24.ru/

- Не работает страница с контактами;

- Не работает страница с отзывами;

- Не рботает страница о проекте;

- Не работает добавление объектов;

- Перестали работать города, при нажатии на карте;

- Карта стала черной, хотя была белая;

- Поднялся подвал;

- Поставить https;

- Другие ошибки;

- Почистить от вирусов.

3 года назад
anromanova
37 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
  • Похожие заказы

  • Собрать интернет-магазин на NetCat

    Ищем программиста на NetCat для создания сайта. Опыт обязателен. Нет опыта в данной системе - не пишите пожалуйста. Сборка нового сайта - на системе НетКат, интернет-магазин и интеграция с 1С. Удаленная работа, свободный график. Оплата фиксированная или почасовая - предлагайте ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Отладить js скрипт

    $10

    Есть проблема, при подкючении скрипта к сайту, на мобильном экране идет постоянный рефреш страницы. Нужно найти проблему и показать как отлавливать проблемы с js.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Front-end разработчик (проектно или постоянно)

    Мы ищем в команду (рассматриваем как проектную, так и постоянную занятость) боевого разработчика с крепким знанием фронтенд технологий:[list][*]Хорошие знания JavaScript (ES6), фреймворка Vue (Nuxt);[*]Знание препроцессора Sass;[*]Опыт работы с Git;[*]Знания верстки с именованием по БЭМу;[*]Опыт разработки ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Скрипт сохранение фото товаров в корзине на сайте

    $15

    Дано: Корзина с Х товарами на сайтах hollisterco.com. abercrombie.com (сайт идентичные по структуре). Задача: получить папку, с сохраненными всеми фото каждого товара в формате артикул1_1.jpeg артикул1_2.jpeg артикул1_3.jpeg артикул2_1.jpeg артикул3_1.jpeg ..... артикуХ_1.jpeg Артикул находится на странице товара и называется Store item и есть ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Cделать систему сбора лидов (заказов)

    Есть Несколько сайтов на Вордпресс которые собирают заказы -Имя -Емейл -Телефон - Какое событие - Сколько людей - Описание Все заказы должны сходиться в одну систему с сортировкой по различным параметрам, возможности поиска и ведения статистики трафика запросов с каждого сайта. Возможность ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • WhatsApp Web

    Добрый день. Нужен инструмент, который позволит в 1м месте собрать номера WhatsApp, и через веб-версию позволял дублировать переписку на сервер. На гит хаб есть примеры. Либо приложение для android

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • TikTok Feed Wordpress

    Приветствую! Задача простая. Установлен на домен тестовый шаблон, нужно настроить любой плагин для вордпресса который бы выгружал по тегу или по пользователю, выгружал бы топовые видосы. Должна быть адаптивная стена из видео как тут: https://scrolller.com/?filter=videos Также ...

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • HTML карта сайта на сайте под MODx Revolution

    Нужно сделать html карту сайта на сайте под управлением MODx Revolution Карта должна динамически обновляться, если какой-то раздел/страница добавляется/удаляется. Также карту сайта нужно вывести на 404 странице. Предлагайте вашу цену.

    HTMLMODX
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Laravel Доработать функционал

    Нужно доработать функционал к коробочному скрипту Laraclassified Необходимо переделать вместо разовой оплаты объявления в абонемент. 1 Вместо стандартной оплаты публикации объявлений, нужно переделать в абонемент на год, на пол года, на 30 дней, чтобы за все время ...

    Laravel
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад