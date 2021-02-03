TikTok Feed Wordpress

Ищем программиста на NetCat для создания сайта. Опыт обязателен. Нет опыта в данной системе - не пишите пожалуйста. Сборка нового сайта - на системе НетКат, интернет-магазин и интеграция с 1С. Удаленная работа, свободный график. Оплата фиксированная или почасовая - предлагайте ...
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Приветствую! Задача простая. Установлен на домен тестовый шаблон, нужно настроить любой плагин для вордпресса который бы выгружал по тегу или по пользователю, выгружал бы топовые видосы. Должна быть адаптивная стена из видео как тут: https://scrolller.com/?filter=videos
Также настроить новости по тегом (в шаблоне это есть уже).
Условия работы:
1. Бюджет на весь проект
2. Готовность выполнить работу сейчас/сегодня
3. Согласие, что нужно будет где-то верстку до ума довести чтоб идеально отображалось
4. Оплата по факту выполнения работы
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