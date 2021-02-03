TikTok Feed Wordpress

Приветствую! Задача простая. Установлен на домен тестовый шаблон, нужно настроить любой плагин для вордпресса который бы выгружал по тегу или по пользователю, выгружал бы топовые видосы. Должна быть адаптивная стена из видео как тут: https://scrolller.com/?filter=videos

Также настроить новости по тегом (в шаблоне это есть уже).

Условия работы:

1. Бюджет на весь проект

2. Готовность выполнить работу сейчас/сегодня

3. Согласие, что нужно будет где-то верстку до ума довести чтоб идеально отображалось

4. Оплата по факту выполнения работы