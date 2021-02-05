Собрать интернет-магазин на NetCat

Нужен человек хорошо понимающий jQuery/Ajax/React/Vuejs. Нужно сделать профессионально форму где в зависимости от выбранного элемента будем показывать/скрывать элементы в форме. Show/Hide Elements Depend On Form Controls Работа по принципу "Лишь бы работало" - НЕ ПОДХОДИТ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем программиста на NetCat для создания сайта.
Опыт обязателен.
Нет опыта в данной системе - не пишите пожалуйста.
Сборка нового сайта - на системе НетКат, интернет-магазин и интеграция с 1С.
Удаленная работа, свободный график.
Оплата фиксированная или почасовая - предлагайте как вам удобно (Напишите вашу ставку часа)
Сроки на выполнение проекта 30 дней.
Работа над проектом возможна с частичной занятостью.
Но быть на связи надо ежедневно.
Проект ведем в системе управления задач.
Требуется создать интернет-магазин на неткат, интегрировать с 1С, верстка готовая.
Детали проекта можно обсудить в ходе проекта. Если работы будет больше чем изначально - будет доплата.
Приложите проекты, которые вы сделали и что именно сделали.
Не менее 3-5 работ.
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