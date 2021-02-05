Собрать интернет-магазин на NetCat

Ищем программиста на NetCat для создания сайта.

Опыт обязателен.

Нет опыта в данной системе - не пишите пожалуйста.

Сборка нового сайта - на системе НетКат, интернет-магазин и интеграция с 1С.

Удаленная работа, свободный график.

Оплата фиксированная или почасовая - предлагайте как вам удобно (Напишите вашу ставку часа)

Сроки на выполнение проекта 30 дней.

Работа над проектом возможна с частичной занятостью.

Но быть на связи надо ежедневно.

Проект ведем в системе управления задач.

Требуется создать интернет-магазин на неткат, интегрировать с 1С, верстка готовая.

Детали проекта можно обсудить в ходе проекта. Если работы будет больше чем изначально - будет доплата.

Приложите проекты, которые вы сделали и что именно сделали.

Не менее 3-5 работ.