Нужно создание чат бота

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок471 просмотр
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Создать чат бота в приложение пример бота жду от вас сроки и бюджет 

3 года назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 часов назад