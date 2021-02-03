Скопировать сайт и воссоздать на его базе точно такой же

Необходимо спарсить/скопировать чужой сайт energo-e.ru и воссоздать его на нашем домене, желательно на WP.

Пожалуйста, обратите внимание на функционал, фильтры отбора, структуру каталога, количество картинок и прочее. Изучите перед тем, как давать ответ.

Сроки и стоимость - в предложения к проекту. Оплата на карту банка в любой валюте, Сбер, Yoomoney.