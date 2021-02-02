Приветствую уважаемых специалистов!

Меня зовут Катя и я ищу для работы фрилансера по написанию модулей на CRM-системе Битрикс 24.

Необходимо написать 2 модуля на данной CRM-системе:

Процесс ведения отчетности по лидам.

Приложение для загрузки базы данных.

Открыта к сотрудничеству с приятными, общительными и профессиональными людьми.

Оплата и сроки будут оговариваться лично.

Жду нашего сотрудничества!