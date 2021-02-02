Приветствую уважаемых специалистов! Меня зовут Катя и я ищу для работы фрилансера-специалиста по разработке виджетов для AmoCRM. Кто нужен? [list=1][*]Ответственный и трудолюбивый работник. [*]Пунктуальный. [*]Коммуникабельный и готовый к активному сотрудничеству. [/list]Что нужно сделать? [list=1][*]Автоматизация процесса распределения лидов. [*]Работа с документами. [*]Конструктор автоматических действий. [/list]Вся оплата ...
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Приветствую уважаемых специалистов!
Меня зовут Катя и я ищу для работы фрилансера по написанию модулей на CRM-системе Битрикс 24.
Необходимо написать 2 модуля на данной CRM-системе:
- Процесс ведения отчетности по лидам.
- Приложение для загрузки базы данных.
Оплата и сроки будут оговариваться лично.
Жду нашего сотрудничества!
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