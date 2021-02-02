Написанию модулей на CRM-системе Битрикс 24

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка841 просмотр
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Приветствую уважаемых специалистов!

Меня зовут Катя и я ищу для работы фрилансера по написанию модулей на CRM-системе Битрикс 24.

Необходимо написать 2 модуля на данной CRM-системе:

  • Процесс ведения отчетности по лидам.
  • Приложение для загрузки базы данных.
Открыта к сотрудничеству с приятными, общительными и профессиональными людьми.

Оплата и сроки будут оговариваться лично.

Жду нашего сотрудничества!

3 года назад
guest_16122880869525
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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