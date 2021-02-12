Автоматизировать создание таблицы по шаблону

Здравствуйте!

У нас есть шаблон, который сейчас сделан в Гугл таблицах.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sY46EM_5xw44dCCMgvXKFkoidTqOG2jRKjI_-y8k0IU/edit#gid=0

Хотим, чтобы клиент нажимал на кнопку Создать и автоматически создавалась новая таблица с именем клиент

Готовое решение желательно, чтобы было реализовано в Гугл таблицах. Готовы рассмотреть и другие варианты

Бюджет на работу - 3000 руб, но при необходимости увеличим