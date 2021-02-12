Автоматизировать создание таблицы по шаблону

Веб-программированиеЗавершен2 заявки514 просмотров
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Здравствуйте!

У нас есть шаблон, который сейчас сделан в Гугл таблицах.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sY46EM_5xw44dCCMgvXKFkoidTqOG2jRKjI_-y8k0IU/edit#gid=0

Хотим, чтобы клиент нажимал на кнопку Создать и автоматически создавалась новая таблица с именем клиент

Готовое решение желательно, чтобы было реализовано в Гугл таблицах. Готовы рассмотреть и другие варианты

Бюджет на работу - 3000 руб, но при необходимости увеличим

3 года назад
klitavi
32 годаУкраина
8 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
imdev
41 годРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$40
1 день
Понравилось работать с Дмитрием. Профессионал своего дела. Несмотря на значительное изменение ТЗ, выполнил хорошо и качественно. Сотрудничеством довольны на 100%. Однозначно рекомендую! При необходимости обратимся еще
Хорошо поработали