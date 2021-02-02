Исправить ошибку, сайт на laravel

Доброго времени. 1) Нужно сделать страницу добавления принта (дизайна) на сайт. 2) Страницу редактирования принта на товаре. 3) Добавление/удаление/редактирование нового товара. Прикрепляю ТЗ, постарался описать своими словами что нужно, нужна качественная работа, будут вопросы задавайте. Движок ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
При добавление информации через админку сайта выдает ошибку - http://joxi.ru/LmGwRN8ul85a1m
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