Исправить ошибку, сайт на laravel

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок884 просмотра
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Добрый день!

При добавление информации через админку сайта выдает ошибку - http://joxi.ru/LmGwRN8ul85a1m

Laravel
3 года назад
web_work_
Сухомлин 
47 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 года назад