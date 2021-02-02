Платформа opencart 3.0, шаблон ultrastore, модуль marketplace

$39
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки600 просмотров
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ДОБАВИТЬ ОТФИЛЬТРОВКУ и внести правки в раздел "добавить товар"  когда переходишь в "добавить товар", кнопку сохранить перенести сверху вниз и подписать СОХРАНИТЬ и сделать ее большой.  загрузка изображения чтобы была сразу из галереи, а не через прокладку "менеджер файлов"  раздел "добавить товар", пункты "общие" "данные" "связи" и тд. сделать на странице прямо, а не по вкладкам и переименовать их под новые данные для фильтров  Описание упростить (убрать редактор), чтобы только текст можно было вбивать (по умолчанию шрифт сайта и размер подходящий)  ссылку на таблицу размеров для одежды одна таблица, обуви другая табличкой добавить под размером в окне товара на сайте как по ссылке пример предоставлю  пункты под фильтры (под эти фильтры добавить пункты с заранее вбитым выбором, чтобы в категориях можно было фильтровать потом): Бренд (производитель) цена размер состояние сезон цвет  Все визуалы предоставлю в jpg и фигме

OpenCart
3 года назад
guest_16122551795372
3 года в сервисе
Был
3 года назад