Необходимо добавить рекапчу к формам на сайте rk-lazurniy.ru, либо иным способом защитить от спама. Сайт на UMI CMS
Платформа opencart 3.0, шаблон ultrastore, модуль marketplace
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ДОБАВИТЬ ОТФИЛЬТРОВКУ и внести правки в раздел "добавить товар" когда переходишь в "добавить товар", кнопку сохранить перенести сверху вниз и подписать СОХРАНИТЬ и сделать ее большой. загрузка изображения чтобы была сразу из галереи, а не через прокладку "менеджер файлов" раздел "добавить товар", пункты "общие" "данные" "связи" и тд. сделать на странице прямо, а не по вкладкам и переименовать их под новые данные для фильтров Описание упростить (убрать редактор), чтобы только текст можно было вбивать (по умолчанию шрифт сайта и размер подходящий) ссылку на таблицу размеров для одежды одна таблица, обуви другая табличкой добавить под размером в окне товара на сайте как по ссылке пример предоставлю пункты под фильтры (под эти фильтры добавить пункты с заранее вбитым выбором, чтобы в категориях можно было фильтровать потом): Бренд (производитель) цена размер состояние сезон цвет Все визуалы предоставлю в jpg и фигме
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