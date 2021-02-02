Настройка и подключении оплаты wordpress

Всем привет. Такая задача, нужно подключить онлайн оплату к сайту на wordpress, народного банка Казахстана, но! (оплата подключена через плагин. нужно проверить все ли правильно) тест работает отлично. Кнопка оплаты должна появляется в личном кабинете заказчика а не на странице заказа. То есть заказчик выбирает товар, оформляет, видит сообщение что менеджер проверяет наличие товара(этот функционал реализован), после, если товар в наличии менеджер меняет статут, заказчику приходит email что товар в наличии и он переходит в личный кабинет для оплаты, в личном кабинете появляется кнопка оплатить при клики уходит в процессинг оплаты, если товара нет в наличии то и кнопка не появляется. + При смене одного статуса не приходит email, нужно настроить отправку email изменить текст в статусах, и перевести эту надпись https://prnt.sc/xz8920