Поставить защиту от спама на формы сайта rk-lazurniy.ru

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки860 просмотров
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Необходимо добавить рекапчу к формам на сайте rk-lazurniy.ru, либо иным способом защитить от спама. Сайт на UMI CMS

3 года назад
Exteel
Кирилл 
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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