Разработка API

Нужно создать API со swagger документацией. API должно уметь :

- Регистрация и авторизация пользователей ( через bearer token )

- Выписать всех пользователей

- Выписать пользователя по ID

- Заказать доставку ( откуда / куда / ID пользователя который заказал )

- Получить список моих заказов

- Получить статус заказа по ID

- Изменить статус заказа

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ЯП не сильно важно, но желательно на PHP / JS или Python.

Более подробно напишу потенциональному заказчику, включая полей, которые нужны допустим для заказа.

Прошу скинуть примерные сроки и желаемую материальную компенсацию.

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Регистрация пользователя: ( IUser )

ФИО

Название фирмы

Идетнификационный номер фирмы.

Адрес

Номер телефона

E-mail

Является адмиинстатором?

ID пользователя

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Список пользователей : Array; ( выводит всех пользователей, только если header имеет token админа )

Все списки что выше, видно только админу.

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Выписать пользователя по ID ( принимает ID параметр и выводит инфо юзера, только если header имеет token админа )

Заказать доставку ( Заказать доставку может любой регистрированны пользователь, его данные берутся из токена ) и записываются :

{ IUser } адрес получателя, e-mail получателя, тел. номер получателя, статус заказа ( начальный - заказано )

Изменить статус заказа - может только с токеном админа. Статус заказа ENUM: "ОЖИДАЕМ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ" | "ЗАКАЗ ПРИНЯТ" | "Курьер выехал" | "Курьер забрал" | "Курьер доставляет"

Получить статус заказа - может кто угодно, без авторизации.

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