Сайт JOOMLA - создать дополнительную языковую версию

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Веб-программированиеЗавершен5 заявок545 просмотров
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Joomla
3 года назад
Roma123
Роман 
49 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
sh-projects
Сергей 
43 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
9 часов назад
3 года назад
$10
1 день
рекоменду
ТЗ написано понятно, оплата без задержек. Рекомендую.