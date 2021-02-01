Редизайн сайта на Битриксе

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок509 просмотров
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Требуется программист для редизайна сайта на Битрикс:

- добавление дополнительных блоков на главную,

- изменение шрифтов,

- добавление расширенного каталога для объектов недвижимости

Сайт и подробное тз кандидатам при личном общении.

Пишите телеграм для связи.

Дизайн сайтаРедизайн сайта
3 года назад
sklarenko
43 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад