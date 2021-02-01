Привет! Нужно закодить сайт для доставки еды на платформе Tilda. Задача кода: фильтровать адреса, согласно карте и в зависимости от расположения клиента, выставлять сумму минимального заказа. Такой код у нас уже стоял, но его удалили ...
Телеграм-бот для клиентов (БЕЗ сторонних бот-сервисов)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен опытный программист (желательно PHP), который напишет клиентский телеграмм-бот.
Бот будет конектиться к уже существующей БД нашего софта и доставать оттуда/вносить нужную информацию по клиенту. (ПС: софт у нас трейдерский, так что, крайне желательно, чтобы вы понимали основные принципы трейдинга...Форекс/крипто - не важно).
Что в нем будет:
- Регистрация в боте + автоматизированная покупка тарифа (с помощью USDT)
- Бот должен генерировать и слать отчеты о сделках за день/неделю (красивой картинкой, то есть бот должен по шаблону генерировать картинку)
- Раздел настроек аккаунта (2-3 параметра)
Детали проекта - далее в личном общении.
Важно. В данном проекты мы НЕ собираемся использовать сторонних чатбот-сервисов! Только программинг, только хардкор!
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