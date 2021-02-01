Телеграм-бот для клиентов (БЕЗ сторонних бот-сервисов)

Нужен опытный программист (желательно PHP), который напишет клиентский телеграмм-бот.

Бот будет конектиться к уже существующей БД нашего софта и доставать оттуда/вносить нужную информацию по клиенту. (ПС: софт у нас трейдерский, так что, крайне желательно, чтобы вы понимали основные принципы трейдинга...Форекс/крипто - не важно).

Что в нем будет:

- Регистрация в боте + автоматизированная покупка тарифа (с помощью USDT)

- Бот должен генерировать и слать отчеты о сделках за день/неделю (красивой картинкой, то есть бот должен по шаблону генерировать картинку)

- Раздел настроек аккаунта (2-3 параметра)

Детали проекта - далее в личном общении.

Важно. В данном проекты мы НЕ собираемся использовать сторонних чатбот-сервисов! Только программинг, только хардкор!